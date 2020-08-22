وزير الرياضة: اهتمام ولي العهد بـ سباقات الهجن يعكس أصالتها

المواطن - محمد سمعه

أثنى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، على اهتمام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برياضة الهجن، وذلك بعد التوجيه بإقامة عدد من سباقات الهجن في المملكة خلال الفترة المُقبلة.

وكتب عبدالعزيز الفيصل عبر حسابه في “تويتر” : “حرص سمو سيدي ولي العهد برياضة الهجن وسباقاتها، يعكس اهتمامه الخاص “حفظه الله” بهذا الإرث التاريخي وهذه الرياضة الأصيلة في وطننا العظيم”.

اهتمام كبير من ولي العهد بـ رياضة الهجن

وذكر بيان وزارة الرياضة اليوم السبت أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، باسمه وباسم كافة الرياضيين وملاك الهجن، خالص الشكر والتقدير لمقام سمو ولي العهد على هذه اللفتة غير المستغربة التي تعد امتداداً للدعم الكبير للرياضة السعودية بمختلف المستويات والأنشطة، مؤكداً أن ذلك يبرهن على ما تحظى به رياضة الهجن وملاكها من اهتمام وعناية خاصة من لدن سموه الكريم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنها إحدى الرياضات التي تحظى بإقبال كبير بتوفيق الله ثم بهذا الدعم المتواصل.

اتحاد الهجن يستعد للإعلان عن خطته لموسمي 2020 و 2021

هذا وسيعلن الاتحاد السعودي للهجن برنامج سباقاته لموسم 2020 وبرنامجه لموسم 2021، والذي سيشمل إقامة ثلاث بطولات من بينها كأس وزارة الرياضة، وكأس اللجنة الأولمبية السعودية، وكأس الاتحاد السعودي للهجن.





شارك الخبر