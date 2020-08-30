أحداث أشعلت أجواء قمة الأهلي والشباب من قبل

المواطن - محمد سمعه

تعد مباريات الأهلي والشباب دائمًا حافلة بالإثارة داخل والملعب وخارجه، وذلك بمناسبة لقاء الفريقين اليوم الأحد بالجولة الثامنة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولن ينسى الجمهور الأهلاوي أو الجمهور الشبابي تصريحات خالد البلطان رئيس الشباب، المثيرة عن الأهلي سواء قبل أو بعد مباريات الفريقين.

تصريحات مثيرة من البلطان عن قمة الأهلي والشباب

على سبيل المثال تحدث خالد البلطان عن الأهلي، عقب فوز الليث على الراقي في ديسمبر 2018 في جدة قائلًا: “نحن معتادون على هذا الأمر”.

وفي مرة أخرى، قال خالد البلطان عن الأهلي خلال تصريحاته لـ برنامج “الليوان” على قناة روتانا خليجية: “الحمد لله أنني لست أهلاويًا، الأهلاويون يُسمون أنفسهم بالمجانين وأنا لست مجنونًا الحمد لله”.

كذلك حرص أحمد بامعوضة المدير التنفيذي السابق لـ الأهلي، على الرد على تصريحات البلطان فقال: “خالد البلطان ينتظر دائمًا مباريات الأهلي والشباب ليُصرح ويُصبح ترند، ونحن عكس ذلك تمامًا، نُفكر في الفوز وتحقيق النقاط الثلاث”.

لا رياضة من غير إثارة !

أيضًا لا يُمكن نسيان التصريح الأشهر لـ البلطان عن الأهلي حيث سخر قائلًا: “الأهلاويون يقولون بأنهم جامعة في القانون، وما فعلوه في قضية محمد العويس السابقة يدل على أن الأهلي جامعة في المخالفات، لا رياضة من غير إثارة، وأنا لي أسلوبي أستفز ولا أُستفز”.

وستكون قناة KSA Sports HD 1 هي القناة الناقلة لـ مباراة الراقي ضد الليث التي تُقام في تمام الساعة التاسعة إلا ثلثًا مساءً على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.

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