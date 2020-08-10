أحمد موسى: أسعى لإرضاء جماهير النصر

المواطن - مروة نبيل

أكد النيجيري أحمد موسى أنه يسعى لإرضاء جماهير نادي النصر ومواصلة هز الشباك خلال الفترة المقبلة، معربًا عن سعادته بقيادة فريقه لتحقيق الفوز على أبها اليوم.

أحمد موسى يعود للتألق:

واستعاد النيجيري أحمد موسى ذاكرة التهديف بعد فترة من الغياب، حيث نجح في هز الشباك خلال مباراة أبها ضد النصر اليوم، كما ساهم في حصول فريقه على ركلة جزاء مع بداية أحداث الشوط الثاني.

وقال خلال تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”: “دخلت في تحدٍّ خلال الفترة الماضية، من أجل تقديم أداء أفضل، نجحت خلال المباراة في التسجيل، ومساعدة زملائي باحتساب ركلة جزاء، أسعى دومًا لإرضاء جماهير النصر، والإدارة”.

وتابع: “خلال مواجهة أبها، لم يكن التركيز كاملًا في الشوط الأول، رغم الاستحواذ والسيطرة، ولكن في الشوط الثاني، لمسنا نقاط الضعف لدى الخصم، وكان حضورنا مصحوبًا بالتركيز، ما نتج عنه الانتصار، والنقاط الثلاث”.

أبها ضد النصر:

ولعب أبها ضد النصر اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز ضمن منافسات الجولة الـ23 “احفظ شعارك” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدفين نظيفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع العالمي رصيده إلى 48 نقطة ليعزز تواجده في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها عند النقطة 33 في المركز التاسع.



