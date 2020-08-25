أردوغان يسعى لتفكيك الجيش التركي وتكوين ميليشيات لحماية نظامه

المواطن - متابعة

قال الخبير في الشؤون التركية، خورشيد دلي: إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يحاول تأسيس مجموعات عسكرية على غرار “الباسيج” و”الباسدران” وغيرهما من القوات التابعة لفيلق القدس والحرس الثوري الإيراني.

وأضاف دلي خلال لقاء ببرنامج “مدار الغد”، الذي يذاع على قناة الغد، أن الهدف الأول لأردوغان هو حماية نظامه، ومنع وقوع انقلابات عسكرية، خاصة بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016 وزيادة هاجسه وشكوكه بالجيش.

ولفت إلى أن أردوغان يتجه إلى تفريع أهم مؤسسة وطنية “الجيش التركي” لصالح مجموعات شبه عسكرية مرتبطة بالرئاسة بشكل مباشر.

وأوضح أن الأوضاع في أنقرة تختلف تمامًا عن نظيرتها في طهران، أهمها وجود رأي عام شعبي يرفض تكرار النموذج الإيراني.

وكان الرئيس التركي أصدر قرارًا بتشكيل قوات أمنية تحت اسم “مديرية قوات الدعم”، ستكون تابعة بشكل مباشر لرئاسة الجمهورية.

وانتقدت أحزاب المعارضة الخطوة، مؤكدة أن أردوغان ينشئ حرسًا ثوريًّا لحماية نظامه لا البلاد، على غرار الحرس الثوري الإيراني، خاصة أن الرئيس التركي مرر قانون “حراس الليل” في يونيو الماضي والذي أصبح أداة لتقييد حرية المواطنين.





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