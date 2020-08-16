ألميريا يُهدر فرصة التأهل إلى الدوري الإسباني الممتاز

المواطن - مروة نبيل

فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا في خطف بطاقة التأهل إلى الدوري الإسباني الممتاز، بعد الخسارة ضد جيرونا في الملحق المؤهل إلى بطولة الكبار.

ألميريا ضد جيرونا:

وانتهت، منذ قليل، مباراة ألميريا ضد جيرونا التي أُقيمت على ملعب الأول، بهزيمة أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف، علمًا بأن مواجهة الذهاب كانت قد انتهت بخسارته أيضًا بهدف نظيف.

وفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا فرصة التأهل إلى الدوري الإسباني في الأمتار الأخيرة، ليتأكد استمراره في منافسات الدرجة الثانية الموسم المقبل.

وبدأت المباراة بشكل سريع، حيث تمكن الفريق الضيف من هز الشباك مبكرًا، قبل أن يُدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 26، إلا أن جيرونا نجح في تسجيل هدف آخر عند الدقيقة 84، ليخطف التأهل إلى نهائي الملحق.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا قد تأهل إلى الملحق المؤهل إلى الدوري الإسباني الممتاز، بعد احتلاله المركز الرابع في جدول ترتيب الدرجة الثانية برصيد 64 نقطة.

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