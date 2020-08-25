أمل العوضي تواجه التنمر بعد نفخ الشفتين

المواطن - متابعة

تعرضت الممثلة ومقدمة البرامج الكويتية أمل العوضي لحالة من التنمر والانتقادات الشديدة بعدما كشفت عن خضوعها لعمليات تجميل أثرت بشكل سلبي على مظهرها.

إطلالة أمل العوضي الصادمة

وظهرت العوضي في مقطع فيديو عبر انستغرام وهي تستعرض جمالها بعدما أجرت بعض التغييرات في ملامحها كان أبرزها الشفتان الغليظتان ما جعلها مادة للسخرية من قبل العديد من مرتادي شبكات التواصل.

من هي أمل العوضي؟

ممثلة ومذيعة من مواليد 1989م درست في جامعة الكويت العلوم السياسية وتخرجت عام 2010م وبدأت أول أعمالها كمذيعة في برامج الأطفال على شاشة تلفزيون الكويت عام 2004 – 2005.

قدمت العوضي برنامج “عينك ع الوطن” عام 2005م برفقة المذيع بركات الوقيان وكان البرنامج عبارة عن مسابقات رمضانية كما تميزت في مجال التمثيل إذ شاركت في العديد من المسلسلات أولها مسلسل “صاحبة الامتياز” عام 2006م إلى جانب الممثلة هدى الخطيب.

وقد شاركت أيضًا في مسلسل “همس الحراير” عام 2007 ومسلسل “الوزيرة” في نفس العام وكان لأمل العوضي تميز كبير في مسلسل “شر النفوس” عام 2008م. تزوجت من “عبدالله العوضي” عام 2008م وأنجبت منه ابنتها “منيرة”.

ويعتبر مسلسل “بنات سكر نبات” من المسلسلات المتميزة التي أبدعت فيها العوضي عام 2011م. كما شاركت الفنان ماجد المهندس كليب أغنية “أنا حنيت” تم إخراجها وبثها عام 2013م وتم التصوير في تركيا.

قدمت العوضي دورًا في مسلسل ثريا عام 2014 كما شاركت زملاءها في برنامج المسابقات الرمضاني “هو وهاي وهي”





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