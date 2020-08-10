أمير عسير يدعم أبها قبل مواجهة النصر

المواطن - مروة نبيل

التقى أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لتحفيزهم قبل مباراة النصر اليوم.

أمير عسير يدعم أبها

ونشر حساب إمارة منطقة عسير الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للأمير تركي بن طلال وهو يُحفز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم على تقديم الأفضل ضد النصر.

وعلق على الصورة قائلًا: “على ضوء اللقاء الذي يجمعه بنظيره النصر مساء اليوم: الأمير تركي بن طلال يلتقي رئيس وأعضاء النادي الرياضي، ويؤكد: “همة الفريق عالية، وتقدم الفريق هو نجاح لعسير كلها”.

مباراة اليوم



ويواجه الفريق الأبهاوي نظيره النصر اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ضمن منافسات الجولة الـ23 “احفظ شعارك” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل أصحاب الأرض المركز التاسع بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، فيما يقع النصر في المركز الثاني بـ45 نقطة.

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