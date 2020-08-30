أول إعلان رسمي من ميسي لمغادرة برشلونة

المواطن - محمد سمعه

اقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من مغادرة نادي برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد الموسم الكارثي للبارشا بموسم 2019/2020، حيث خرج منه الفريق بدون التتويج بأي بطولة.

ميسي يغيب عن إجراء مسحات كورونا

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية اليوم الأحد إن النجم الأرجنتيني أرسل بيانًا لإدارة البارشا أخبرهم فيه أنه لن يكون لاعبًا في النادي الكتالوني مرة أخرى ولن ينضم لتدريبات الفريق، حيث تغيب بالفعل عن إجراء مسحات فيروس كورونا قبل بدء الموسم الجديد.

وترغب عدة أندية مثل مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي في ضمّ النجم الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية قالت في وقت سابق إن نادي يوفنتوس تفاوض مع والد نجم برشلونة، وذلك لإقناعه بالانضمام لليوفي واللعب بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويرتبط ميسي بعقد مع نادي برشلونة ينتهي في صيف عام 2021، لكن اللاعب الأرجنتيني فضّل الرحيل بسبب وجود إدارة جوزيب بارتوميو، ووجود خلافات بينه وبين المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة.

خسارة مذلة للبارشا بالثمانية

وكان برشلونة ودع دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية بعد خسارة مُذلة من بايرن ميونخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين.







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