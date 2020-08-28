ميسي مُهدد بخصم 8 ملايين يورو من مستحقاته !

المواطن - محمد سمعه

لا تزال أزمة ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الأخيرة، مستمرة مع إدارة النادي الكتالوني وذلك بعد أن طلب الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني، مفضلًا خوض تجربة احترافية بمكان آخر.

وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية المقربة من برشلونة: إن النجم الأرجنتيني يُفكر في الغياب عن تدريبات النادي الكتالوني التي تنطلق بعد غد الأحد، وذلك استعدادًا للموسم الجديد 2020/ 2021.

وأوضحت “سبورت” اليوم الجمعة أنه في حال استمر النجم الأرجنتيني في الغياب عن تدريبات برشلونة، فسوف تخصم الإدارة منه مبلغًا ماليًّا كبيرًا يصل إلى راتبه الشهري المُقدر بـ8 ملايين يورو و300 ألف.

ميسي يطلب الرحيل:

وكان ميسي تقدم بفاكس رسمي لإدارة برشلونة يوم الثلاثاء الماضي طلب فيه الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني؛ بسبب عدم توصله لاتفاق بينه وبين المدرب الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد، وزاد الخلاف بينهما بعدما أكد كومان للاعب الأرجنتيني أنه لن يكون مميزًا عن بقية زملائه في الفريق الكتالوني.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة ماركا الإسبانية: إن رحيل البرغوث الأرجنتيني مع باقي زملائه الكبار بالسن في الفريق، سيوفر لإدارة النادي الكتالوني حوالي 220 مليون يورو كان يدفعها البارشا لهم كرواتب؛ مما يؤدي لإنعاش الخزينة المالية للنادي الكتالوني.

النجم الأرجنتيني اختار مانشستر سيتي:

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة La Nacion الأرجنتينية أن النجم الأرجنتيني سينضم إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، للعمل مع مدربه السابق في برشلونة، الإسباني بيب جوارديولا.

وأكدت الصحيفة أن ميسي أخبر زوجته بأنه يريد الانتقال لـ مانشستر سيتي وهي وافقت على الفور.







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