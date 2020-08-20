أول تعليق من غوميز على إساءته لـ الأهلي

المواطن - محمد سمعه

علّق اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الهلال، بعد مباراة الأهلي التي أُقيمت بالجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث غوميز لـ “القنوات الرياضية السعودية” قائلًا: “أعتذر للنادي الأهلي ولجماهيره، قمت بمشاركة الفيديو والصورة، ولم أقصد الإساءة للنادي الأهلي بالطبع، أعتذر مرة أخرى، وعليّ أن أتعلم اللغة العربية بشكل جيد”.

وأضاف غوميز: “الهلال يمر بنفس المرحلة التي مرّ بها فريق يوفنتوس، فعندما كان قريبًا من حسم اللقب، مرّ ببعض الظروف الصعبة في الدوري الإيطالي ولكنه حسم اللقب في النهاية”.

جمهور الأهلي يُهاجم غوميز

ودشن الجمهور الأهلاوي عبر تويتر وسم “غوميز يُسيء لـ الأهلي” وذلك قبل المباراة بين الفريقين، بعد أن نشر اللاعب الفرنسي صورة عبر Story حسابه في “الإنستجرام” لزميله البيروفي أندري كاريلو وهو يرقص وكان مكتوبًا عليها كلام مُسيء للفريق الأهلاوي.

وقبل مباراة الأهلي والهلال، اعتبر الجمهور الأهلاوي، نشر غوميز لـ الصورة إساءة كبيرة لفريق الراقي.

الأهلي يُعطّل قطار الهلال

وفاز الأهلي وأصبح رصيده 46 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الهلال المتصدر عند 60 نقطة، وأُقيمت مباراة الأهلي والهلال على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة. وبعد فوز الأهلي على الهلال، نال نادي النصر هدية من الفريق الأهلاوي، حيث ظل الفارق بينه وبين الهلال ست نقاط، بعدما فاز النصر اليوم الخميس على التعاون برباعية مقابل هدف. وأُقيمت مباراة الهلال ضد الأهلي بدون حضور جماهيري، وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد استئناف النشاط الرياضي في الـ4 من أغسطس الجاري.





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