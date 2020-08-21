أين ذهب حمدالله بعد إحرازه هاتريك في التعاون ؟

المواطن - محمد سمعه

حرص اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر، على زيارة متجر النادي، وذلك بعد تألقه اللافت للأنظار في مباراة التعاون أمس الخميس بالجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي لـ متجر النصر عبر “تويتر” صورة للاعب المغربي قائلًا عنها: “النجم العالمي حبيب الكل، حمدالله، متواجد في متجر النصر بالرياض، زيارتك تسعدنا يا كابتن”.

وكان رصيد حمدالله من الأهداف في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وصل إلى 23 هدفًا، وذلك بعد أن أحرز ثلاثية في شباك التعاون، في المباراة التي انتهت بفوز النصر برباعية مقابل هدف.

النصر في المركز الثاني:

ويتواجد نادي النصر حاليًّا، في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة، بفارق ست نقاط عن نادي الهلال صاحب المركز الأول.

ومع تألق حمدالله في مباراة التعاون ضد النصر، استعرض الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا حكم مباراة النصر والتعاون أمس مهاراته بالكرة، وذلك خلال المباراة بين الفريقين التي أُقيمت في الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تألق حمدالله أثار غيرة الحكم الأرجنتيني:

ويبدو أن تألق النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في المباراة، أثار الغيرة لدى الحكم الدولي الشهير، الذي داعب الكرة في أحد التوقفات في المباراة.

ويُعد الحكم نيستور بيتانا واحدًا من أفضل الحكام بالعالم حاليًّا، حيث أدار المباراة الافتتاحية والنهائية لكأس العالم 2018 الذي أُقيم في روسيا.





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