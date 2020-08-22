إجلاء المعارض الروسي نافالني جواً إلى ألمانيا للعلاج

المواطن - متابعة

وافقت السلطات الروسية على إجلاء المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني إلى ألمانيا للعلاج بعد تدهور حالته الصحية، حيث كان يتلقى العلاج في أحد مستشفيات سيبريا.

ألمانيا وفرنسا تعرضان إنقاذ نافالني

وكانت زوجة المعارض الروسي ناشدت الرئيس فلاديمير بوتين السماح بنقله للعلاج في الخارج وسط مخاوف من تعرضه للتسميم.

وكانت عرضت فرنسا وألمانيا أول أمس الخميس “كل المساعدة الطبية” لإنقاذ حياة المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي يقول مقربون منه إنه تعرض لتسمم، فيما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن “قلقهما الشديد”. كما طالبت ميركل بـ”الشفافية” حول وضعه بحسب صحيفة دويتشة فيلة الألمانية.

وقالت المستشارة عقب اجتماع مع ماكرون “الأمر المهم للغاية هو أن يتم توضيحه بصورة عاجلة، كيف حدث هذا الوضع؟ سنصر على ذلك”.

جهود نقل المعارض الروسي لألمانيا

وأضافت ميركل: “بالطبع آمل وأتمنى أن يتمكن من التعافي في أسرع وقت ممكن”، دون الإشارة إلى الجهود الجارية لنقله إلى ألمانيا لتلقي العلاج في مستشفى شاريتيه في برلين.

في غضون ذلك ذكرت منظمة غير حكومية ألمانية أنها استأجرت طائرة بهدف نقل نافالني إلى برلين.

وقال رئيس منظمة “سينما من أجل السلام” جاكا بيزيلج “أرسلنا منتصف الليل طائرة إسعاف مزودة بتجهيزات طبية وخبراء يمكن نقل نافالني على متنها”، مبديًا أمله في الحصول على موافقة مختلف السلطات ” لتنفيذ العملية.





شارك الخبر