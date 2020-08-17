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إصابات كورونا الجديدة في الرياض تنخفض إلى 45 وإجمالي الحالات الحرجة 1,758
حالات التعافي وصلت إلى 268,385 والحالات النشطة 28,089

إصابات كورونا الجديدة في الرياض تنخفض إلى 45 وإجمالي الحالات الحرجة 1,758

2020/08/17
الساعة 4:03 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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إصابات كورونا الجديدة في الرياض تنخفض إلى 45 وإجمالي الحالات الحرجة 1,758
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 عدد الحالات النشطة
2 توزيع الحالات الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، فيما أعلنت عن تعافي (1432) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (268,385) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (28,089) حالة من بينها (1,758) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة حيث انخفضت حالات الرعاية الحرجة مقارنة باليوم السابق الذي سجل (1,774) حالة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (299,914) حالة، توفي منهم (3,436) حالة.

توزيع الحالات الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1372) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ الهفوف 73، حائل 65، مكة المكرمة وتبوك 64 في كل منهما، جازان 63، المدينة المنورة 53، أبو عريش 52، الرياض 45.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية يمكن معرفتها من موقع كوفيد 19 (هنا).

كورونا




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