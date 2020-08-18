إنتر ميلان إلى نهائي الدوري الأوروبي

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة إنتر ميلان ضد شاختار دونتسك الأوكراني التي أُقيمت في مدينة دوسلدورف الألمانية، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي بفوز الفريق الإيطالي بخماسية دون رد.

ومن المقرر أن يُلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان نظيره إشبيلية الإسباني في نهائي بطولة الدوري الأوروبي، مساء يوم الجمعة المقبل، في مدينة كولن الألمانية.

إنتر ميلان ضد شاختار:

وبدأت المباراة بشكل حذر، وشن شاختار هجمة منظمة في الدقيقة الثامنة، حيث مرر ألان باتريك كرة مميزة، ولكن فشل تايسون في الوصول إليها، قبل أن ينجح الفريق الإيطالي في هز الشباك عند الدقيقة 19 برأسية لاوتارو مارتينيز.

ولعب باستوني الكرة إلى مارتينيز الذي حاول أن يُمررها للاعب دي أمبروسيو، ولكنه فشل في الوصول إليها عند الدقيقة 31، قبل أن يُهدد شاختار مرمى الفريق الإيطالي عند الدقيقة 35، بعدما تابع موراييس عرضية مارلوس، ولكن بعيدًا عن المرمى.

وكاد مارتينيز أن يحرز الهدف الثاني عند الدقيقة 47، بعدما انفرد بالحارس، ولكنها مرت بجوار المرمى، وحاول لوكاكو أن يهز الشباك في الدقيقة 51، إلا أن كرته ذهبت بجوار القائم، وكاد شاختار أن يسجل التعادل عند الدقيقة 62، عن طريق رأسية موراييس، ولكن الحارس أمسكها.

انهيار شاختار:

ونجح إنتر ميلان في تعزيز تقدمه عند الدقيقة 64، عن طريق رأسية دي أمبروزيو، وأضاف مارتينيز الهدف الثاني له والثالث لفريقه عند الدقيقة 74، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وبدأ فريق شاختار في الانهيار بعد ذلك.

وتمكن لوكاكو من تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 78، بعد تلقيه تمريرة مميزة من مارتينيز، وواصل اللاعب تألقه وأحرز الهدف الثاني له والخامس لفريقه عند الدقيقة 83، لتنتهي مباراة إنتر ميلان ضد شاختار بفوزه بخماسية وتأهله إلى نهائي الدوري الأوروبي.

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