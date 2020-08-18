إيقاف مبولحي وتغريمه 20 ألفًا

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن عقوبتها ضد حارس مرمى الاتفاق، الجزائري الدولي رايس مبولحي.

عقوبة مبولحي

وقررت لجنة الانضباط إيقاف مبولحي لمدة مباراتين بما في ذلك مواجهة الإيقاف التلقائي، بجانب تغريمه مبلغ 20 ألف ريال، لقيامه بعد نهاية مباراة الاتفاق والاتحاد، بالاعتداء على لاعب من الفريق المنافس، وفقًا لتقرير حكم المباراة الوارد للجنة.

وأشارت لجنة الانضباط والأخلاق إلى ثبوت المخالفة على حارس مرمى نادي الاتفاق وفقًا للمادة (2-2-48) من اللائحة، مشددة على أن هذا القرار غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة 139.

سبب الأزمة

وكان الحارس الجزائري قد دخل في مناوشة عنيفة مع ثنائي الاتحاد، الأرجنتيني ليوناردو جيل والبرازيلي رومارينيو، وذلك بعد نهاية مباراة الفريقين في الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف الحارس الجزائري الدولي تفاصيل أزمته مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مؤكدًا أن رومارينيو أهان والدته الأمر الذي أغصبه كثيرًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأصدرت إدارة الاتفاق بيانًا، أكدت من خلاله أنها بالتشاور مع عدد من القانونيين قررت العمل على رفع شكوى ثنائي العميد؛ نظرًا لتجاوزهما وإساءتهما بألفاظ غير أخلاقية على الحارس الجزائري.





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