اسأل خبير.. خدمة جديدة لحل المشكلات التقنية التي تواجه الطلبة

المواطن- الجوهرة سعد- الرياض

أطلقت مبادرة العطاء الرقمي المدعومة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خدمة “اسأل خبير” والتي تضم نخبة من الخبراء التقنيين للإجابة على الاستفسارات، وحل المشكلات التقنية والمشاكل التي تواجه الطلبة خلال رحلتهم التعليمية الافتراضية.

وأوضحت مبادرة العطاء الرقمي أن طريقة الدخول في خدمة اسأل خبير تتم عبر الخطوات التالية:

* قم بالتسجيل في موقع العطاء الرقمي.

* انقر على اسأل خبير من القائمة.

* اختر إضافة سؤال.

* قم بتعبئة بيانات السؤال بشكل تفصيلي.

* بعد ذلك ستتم مراجعة النموذج للنشر.

* بعدها سيُجيب الخبير على سؤالك ونشر الإجابة على الجميع.

وتهدف عطاء تهدف إلى نشر الوعي الرقمي بين جميع أفراد المجتمع، وبشراكة مع عددٍ من الجهات الحكومية والجمعيات التقنية المتخصصة والشركاء من القطاع الخاص، استشعارًا بأهمية التقنية، ودعمًا للطلاب من ذوي الأسر محدودة الدخل بتوفير الأجهزة اللازمة لإكمال تعليمهم عن بُعد في هذه المرحلة الحرجة.

ولتقديم الاستفسارات التقنية وعرضها، يمكنك الضغط على أيقونة (إضافة سؤال) عبر الرابط التالي: هنا.

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