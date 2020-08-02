استشارية تغذية لـ”المواطن” : يُنصَح بتناول عصير الطماطم لهذا السبب

المواطن- محمد داوود- جدة

أكدت استشارية التغذية الدكتورة عهود سليمان، أن عصير الطماطم الطازج يعد من العصائر التي تمنح الجسم فوائد صحية عديدة منها التقليل من نسبة الكولسترول الضار بالدم، لأنه يحتوي على الألياف.

وكذلك يحتوي على مركب النياسين الذي يدعم الكولسترول الجيد، بجانب احتواء الطماطم على المواد المضادة للأكسدة والتي لها دور كبير في الوقاية من مرض السرطان، وخاصة سرطان الثدي والبروستاتا وسرطان المعدة، وأيضاً يساعد على الحماية من مرض السكري وأمراض القلب المختلفة.

صحة الأوعية الدموية

وبينت في تصريحات لـ” المواطن“، أن عصير الطماطم يحتوي على عنصر البوتاسيوم بالإضافة إلى حمض الفوليك وفيتامين ب6، التي تساعد جميعها في الحفاظ على صحة القلب والوقاية من الأمراض التي من الممكن أن تصيبه، كما أن الطماطم تساعد على دعم مستويات الهوموسيستين والليكوبين، والتي تساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية، كما يساعد عصير الطماطم على انتظام معدل ضغط الدم بالجسم والعمل على استقراره والتقليل من حدوث ارتفاع معدل ضغط الدم.

أهميته للأطفال الصغار

ودعت الدكتورة سليمان، إلى ضرورة تقديم عصير الطماطم للأطفال أيضاً دون إضافة السكر، فهذا المشروب يحمي الطفل من الإصابة بالإمساك بل أنها توصف لعلاجه، كما تفيد الطماطم في علاج ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال، وتنشط وظائف الكليتين عند الطفل وطرح السموم منهما، وتمد الطفل بالطاقة والحيوية والنشاط، وتقوي قلب الطفل خاصة للأطفال المبتسرين الذين يبقون في وزن أقل عن أقرانهم، لما بعد السنة من عمرهم، ويفضل أن تعطى لهم على شكل عصير بعد السنة.



