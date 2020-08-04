استشارية لـ”المواطن”: هذه أهم الفيتامينات التي تحتاجها الحامل

المواطن - محمد داوود- جدة

في فترة الحمل قد تحتاج الحامل للعديد من الفيتامينات الأساسية والضرورية حتى تعبر هذه المرحلة بسلام.

احتياجات الحامل من الفيتامينات

وتؤكد استشارية النساء والولادة الدكتورة دلال حمدان لـ”المواطن” أن المرأة الحامل تحتاج إلى العديد من الفيتامينات ومنها:

حمض الفوليك

وهو من مجموعة فيتامين “ب”، وتستخدمه أجسامنا لبناء خلايا جديدة، وهو أحد العناصر الغذائية الهامة التي تدعم النمو السريع للخلايا اللازمة لبناء أنسجة الجنين، وكذلك الأعضاء، في مرحلة مبكرة من الحمل ، ويتواجد في البروكلي، كرنب بروكسل، الخضروات الورقية الخضراء، مثل السبانخ أو الملفوف، البازلاء، الحمص.

فيتامين D

وهو مهم لتقوية مناعة الجسم وحمايته من الإصابة بالأمراض ومحاربة البكتيريا والفيروسات التي من الممكن أن تهاجم الجسم، بجانب دوره في توازن المعادن داخل الجسم ومنها الفسفور والكالسيوم، ويتواجد في الأسماك الدهنية، مثل سمك التونة، والسلمون، وسمك القد، والماكريل، بالإضافة إلى بعض المصادر الغذائية الأخرى، مثل الحليب، والجبن، والبيض، وعصير البرتقال.

الحديد

ويعتبر من المعادن المهمة في جسم الإنسان، وله دور رئيس في عملية نقل الأكسجين من الرئتين إلى جميع أنحاء الجسم بواسطة الهيموجلوبين الذي يوجد في خلايا الدم الحمراء، ويشكل ثلثي مصدر الحديد داخل الجسم، ونقص الحديد يؤثر على وظائف الجسم المختلفة بدءًا من وظائف الدماغ وانتهاء بجهاز المناعة وقدرته على محاربة العدوى، ويتواجد في اللحوم الحمراء، والسمك، والدواجن، وصفار البيض، والكبد والفواكه المجففة، والخضار الورقية مثل السبانخ والبروكلي والملفوف، والبقوليات، والفاصولياء المجففة.

فيتامين C

إذ يحتاج الجسم إلى هذا الفيتامين لمكافحة العدوى فهو يعمل مع غيره من الفيتامينات والمعادن الأساسية، على تقوية جهاز المناعة لدى الإنسان والحفاظ على إتمام وظائفه الحيوية بكفاءة، ويتواجد هذا الفيتامين في البرتقال، الفلفل الأحمر، الكيوي، الفراولة، البروكلي، الكانتالوب، الطماطم، البطاطس، القرنبيط.

الكالسيوم

والكالسيوم من أهم الفيتامينات لجسم الحامل والجنين فهو أساسي من أجل نمو أسنان الجنين وعظامه، ويمكن الحصول عليه من منتجات الألبان الغنية جدًا به.

المتابعة الطبية للمرأة الحامل

وخلصت إلى القول، إن المتابعة الطبية للمرأة أثناء فترة الحمل أحد العوامل التي تساهم في تقليل فرص تعرضها لحدوث مضاعفات الحمل، مثل تسمم الحمل أو مشاكل الولادة المبكرة وهو ما يستوجب ضرورة الاهتمام بالمتابعة الدورية، مع تجنب تناول مشروبات الكافيين كالقهوة والشاي.



