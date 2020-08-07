استشاري لـ”المواطن”: المؤشرات التي لدينا تؤكد قرب الوصول لعلاج كورونا

المواطن - الجوهرة سعد - الرياض

أعلنت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا عن احتمال عدم وجود “حل سحري” في الوقت الراهن لوباء فيروس كورونا المستجد، وقد لا يكون هناك حل على الإطلاق لهذه الجائحة التي أصابت الملايين حول العالم.

وعلق الدكتور فهد الزامل استشاري الأمراض المعدية، على تصريح الصحة العالمية بقوله: “إن هناك تعارضًا كبيرًا في تصريحات منظمة الصحة العالمية؛ لآن الفيروس يعتبر جائحة عالمية لم يسبق لمنظمة الصحة منذ زمن طويل التعامل مع هذا النوع من الفيروسات، والذي يعتبر في طور الدراسات الحديثة، ومازال العالم يتعرف على هذا الفيروس وكيفية علاجه، وحتى الآن لا يوجد علاج مُعتمد لفيروس كورونا وجميع الأدوية الموجودة تعتبر تلطيفية للتخفيف من حِدة المرض”.

وأضاف الدكتور الزامل “أنه وفقًا للمؤشرات التي لدينا نقول إن هناك آمالًا كبيرة جدًا لوجود لقاح سيخرجنا من هذه الأزمة، التجارب في المرحلة الثالثة وتمت تجربته على عدد كبير من الأشخاص تجاوزوا الـ100 ألف ليتم التأكد من أنه لقاح آمن، علمًا بأن هناك 3 لقاحات من التجارب والاختبارات السريرية وصلت إلى مراحل جيّدة من الأمان تفي بالقضاء على الجائحة التي أصابت الملايين حول العالم.

وأوصى الدكتور الزامل بضرورة التعايش مع الوباء واتباع الإجراءات الوقائية، مضيفًا أن التباعد الاجتماعي يساهم في تقليل انتشار العدوى، ويساعد على الانتهاء من الجائحة بوقت أسرع.



