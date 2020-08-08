استشاري لـ”المواطن”: عند مشاهدة المباريات في “موفي سينما” اتبعوا 4 نصائح

المواطن- محمد داوود- جدة

شدد استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عماد صالح، على أفراد المجتمع الذين يفضّلون مشاهدة المباريات عبر صالات “موفي سينما” بعدم التساهل بالاشتراطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

4 نصائح هامة:

وقال في تصريحات لـ”المواطن“: هناك 4 نصائح هامة للأشخاص الذين يتابعون المباريات في “موفي سينما” وهي:

⁃ ارتداء الكمامة لضمان عدم اكتساب أي فيروسات من الآخرين- لا قدر الله- إذ تعتبر الكمامة خط الدفاع الأول في مواجهة الميكروبات والجراثيم والفيروسات.

⁃ تطبيق التباعد الاجتماعي، فهذا الأمر يعطي المزيد من الاحتياطات الوقائية، فالأفضل الابتعاد قدر الإمكان عن الآخرين بفاصل متر.

⁃ تجنب ملامسة الأسطح قدر الإمكان، إذ إنه لا يضمن استخدامها من قبل الآخرين أو وجود أي فيروسات عليها، كما ينصح باستخدام اليد اليسرى في جميع الأعمال واليمنى في الأكل والشرب.

⁃ غسل اليدين بالماء والصابون، أو الجل الكحولي بين فترة وأخرى لضمان نظافة اليدين بشكل دائم.

توجيه الأطفال بالعناية:

وطالب الدكتور صالح، بتوجيه الأطفال أيضًا بارتداء الكمامة والعناية الشخصية، وعدم التواجد في أماكن الكبار مثل موقع شراء التذاكر أو الأكل والشرب، والحرص على نظافة اليدين.

اتفاقية نقل المباريات:

يذكر أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين وقعت اتفاقية مع “موفي سينما” لنقل المباريات المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في دور العرض السينمائي بالمملكة، اعتبارًا من مواجهة الديربي السابقة بين النصر والهلال.



