استقالة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي بسبب التهاب القولون التقرحي

المواطن - متابعة

أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الجمعة، الاستقالة لأسباب صحية، مؤكداً أنه سيواصل أداء مهام المنصب إلى حين تعيين رئيس جديد للحكومة.

سبب استقالة شينزو آبي

وقال آبي خلال مؤتمر صحافي : “قررت الاستقالة من منصبي كرئيس للوزراء”، موضحا أنه يعاني من نوبة جديدة من التهاب القولون التقرحي، مضيفا أنه يعتذر للمواطنين “من أعماق قلبه” لعدم استطاعته الوفاء بمهام المنصب.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت شبكة “إن إتش كي” العامة، أن آبي، الذي يعاني من مرض مزمن في الأمعاء اشتد أخيرا، “ينوي الاستقالة لتفادي إحداث بلبلة في الساحة السياسية الوطنية”، حيث يتولى منصبه منذ نهاية 2012.

حالة رئيس الوزراء الياباني

وكان رئيس الوزراء الياباني دخل الاثنين من جديد إلى مستشفى في طوكيو، بعد زيارة سابقة الأسبوع الماضي، استمرت 7 ساعات سببها الرسمي الخضوع لفحوص طبية، ما أثار الشكوك من جديد حيال وضعه الصحي.

وعاد آبي إلى المستشفى “لإجراء فحوص إضافية”، كما أعلن الاثنين المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا خلال مؤتمر صحافي دوري.

وشغل شينزو منصب رئيس الوزراء منذ عام 2006 إلى عام 2007 ثم عاد إلى منصبه في عام 2012 إلى الآن.

وأصبح آبي بذلك رئيس الوزراء الذي قضى الوقت الأطول في المنصب خلال ولاية واحدة (2799 يوماً)، وسبق له أن حطم رقماً قياسياً مماثلاً في تشرين الثاني نوفمبر لكن مع احتساب مدة ولايته الأولى بين 2006 و2007.







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