اشتباه كورونا ينهي رحلة الكروز السياحية مبكرًا

المواطن - الرياض

أعلنت شركة البحر الأحمر للسفن السياحية المشغلة للسفينة سليفر سيريت، اكتشاف الطاقم الصحي الخاص بالسفينة حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك عقب انطلاق السفينة في رحلة من ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية يوم الخميس 27 أغسطس.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي، اليوم السبت أنه تم عزل الحالة المشتبه بإصابتها فور اكتشاف أول علامات الاشتباه بها، وتوجيه جميع الركاب للبقاء في أجنحتهم الخاصة، بحسب البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة.

وأشارت إلى أنه حرصا على سلامة الجميع عادت السفينة اليوم السبت إلى ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث كان طاقم من وزارة الصحة بانتظارها في الميناء للمساعدة في تنفيذ إجراءات السلامة.

وقالت: إنه تم تحويل الحالة المشتبه بإصابتها إلى المستشفى لإكمال تقديم إجراءات الرعاية الصحية اللازمة، كما تم حصر المخالطين للحالة لمتابعتهم.

وشددت الشركة على أن صحة جميع الركاب وطاقم السفينة وسلامتهم هي الأولوية القصوى لدى الشركة، حيث يتم تطبيق جميع البروتوكولات وتنفيذ أفضل الممارسات من أجل ضمان ذلك.







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