الآسيوي: قطار الهلال لا يتوقف.. واتساع دائرة الخطر

المواطن - مروة نبيل

سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، الضوء على الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشيدًا في الوقت ذاته بمستوى الهلال بعد اكتساح العدالة برباعية دون رد.

دوري محمد بن سلمان:

واستعرض الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الإلكتروني نتائج الجولة، وقال: “أحكم الهلال قبضته على صدارة الدوري السعودي بتحقيقه الانتصار الثامن عشر هذا الموسم ليحافظ على فارق النقاط التسع أمام مطارده النصر الذي تجاوز بصعوبة نظيره الوحدة”.

قطار الهلال لا يتوقف:

وتحدث عن الزعيم قائلًا: “انتظر الهلال 30 دقيقة ليفتتح التسجيل في شباك ضيفه العدالة عبر مهاجمه بافيتيمبي غوميز، ورغم أن الشوط الأول للقاء انتهى بذلك الهدف، إلا أن المتصدر رفع الغلة في الحصة الثانية من اللقاء بواسطة نجمه الفرنسي أيضًا (75) وزميليه سالم الدوسري (79)، وعمر خريبين في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عبر ضربة جزاء”.

وتابع: “الهلال رفع رصيده إلى 60 نقطة وحافظ على فارق الـ9 نقاط مع النصر الذي دان بالفضل لمهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله حينما سجل من ركلة حرة متقنة هدف الفوز الوحيد والثمين على الوحدة قبل ثوانٍ من صافرة نهاية الشوط الأول للقاء”.

سباق الحصول على مقاعد دوري أبطال آسيا:

وأضاف: “ولم تشفع محاولات الأهلي بالرد على هدفي مضيفه الفيصلي اللذان حملًا إمضاء يوسف الجبلي (27 من ضربة جزاء) وخالد كعبي (73)، ليتجمد رصيد رفاق عمر السومة عند 43 نقطة في المركز الثالث على لائحة الترتيب العام”.

وواصل: “الانتصار المباغت للفيصلي على الأهلي أعاد خلط الأوراق من جديد في سباق حجز مقعد لدوري أبطال آسيا، وساهمت النقاط الثلاث بصعوده إلى المركز الرابع برصيد 41 نقطة متقدمًا بفارق نقطة عن الوحدة الخامس، بينما لا تزال حظوظ عدة فرق أخرى قائمة بالمنافسة في الجولات القادمة”.

خطوة للاتحاد.. واتساع دائرة الخطر:

وأردف: “كل نقطة تعني الكثير في إطار الهروب من شبح المراكز الأخيرة، الاتحاد نجح بخطف فوز ثمين على الاتفاق بهدف فهد المولد في الدقيقة 54 من ضربة جزاء ليرفع الفريق رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني عشر”.

واستكمل الاتحاد الآسيوي تقريره بشأن المنافسات على البقاء في الموسم المقبل، قائلًا: “ويتشبث ضمك بآماله من خلال انتصار مهم التعاون 2/ 0 رافعًا رصيده 24 نقطة في المركز 15 وقبل الأخير”.

واختتم تقريره قائلًا: “الفتح بدوره استغل خسارة الحزم من الرائد 1/ 3 وحقق فوزًا ثمينًا على أبها 2/ 1 لتتسع بذلك دائرة المنافسة على الهروب من الهبوط أكثر من 6 أندية مع بقاء العديد من الجولات على نهاية المسابقة”.

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