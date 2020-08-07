الأرصاد لـ”المواطن”: لا تأثير لمنخفض بحر العرب على أجواء السعودية

المواطن- محمد داوود- جدة

أكد الناطق باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني، أن الأرصاد تراقب الحالة الجوية المرصودة في شمال بحر العرب (منخفض جوي)، وذلك بحسب ما تشير إليه آخر التحاليل لخرائط الطقس وصور الأقمار الاصطناعية.

وتوقع القحطاني في تصريحات إلى “المواطن” أن يتحرك المنخفض خلال الـ48 ساعة القادمة داخل بحر العرب وخليج عمان وتأثيره بهطول أمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة وارتفاع في الأمواج على أجزاء من سلطنة عمان، حيث تشير التوقعات إلى عدم تأثر الحالة على أجواء السعودية.

وشدد على أن الأرصاد وحماية البيئة مستمرة في مراقبة الحالة، وسيتم إصدار التقارير اللازمة لها عند حدوث أي مستجدات وتطورات.

الطقس غدًا:

وفي السياق ذاته، توقعت الأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار غدًا السبت على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل من تلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية، تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

ولفتت إلى أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 42 كم/ ساعة، وفي بحر العرب ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14- 38 كم/ ساعة.



