الأهلي والشباب يتعادلان بالشوط الأول في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الأهلي والشباب ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

الأهلي والشباب:

ويلعب مباراة الأهلي والشباب على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت مباراة الأهلي والشباب بشكل سريع، ونجح مهاجم الليوث، كريستيان جوانكا في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 21 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليضغط لاعبو الراقي بحثًا عن تسجيل التعادل.

وتمكن علي الأسمري من تسجيل هدف التعادل في شباك الشباب عند الدقيقة 39 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتنتهي أحداث الشوط الأول بنتيجة 1/ 1.

دوري محمد بن سلمان:

وقبل مباراة اليوم، يحتل الراقي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، فيما يقع الليوث في المركز الثامن بـ39 نقطة.







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