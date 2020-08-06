الأهلي يسعى لتجهيز ماركو مارين

المواطن - مروة نبيل

يسعى النادي الأهلي لتجهيز الألماني ماركو مارين من أجل المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم في مباريات خلال الفترة المقبلة.

ماركو مارين

ومن المقرر أن يستلم الجهاز الطبي في النادي الأهلي اليوم، نتيجة الكشف الدقيق الذي أجراه ماركو مارين على موضع إصابته، والتي شُخصت مبدئيًا على أنها تمزق في العضلة، وذلك حسبما أكدت مصادر خاصة لـ”الرياضية”.

وأضافت: “سعي الجهاز الطبي لتجهيز ماركو مارين في ظل معاناة الفريق من النقص العددي من خلال جلسات علاجية في العيادة الطبية في مقر النادي يتخللها عدة اختبارات وتمارين تقوية للعضلة المصابة”.

وغاب ماركو مارين عن مباراة الأهلي ضد الحزم ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز فريقه برباعية مقابل هدفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

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