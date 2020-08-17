الأهلي يفقد نوح الموسى 3 أسابيع

المواطن - مروة نبيل

تأكد غياب النجم نوح الموسى عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة؛ بسبب معاناته من الإصابة.

إصابة نوح الموسى:

وخضع نوح الموسى لفحوصات طبية، اليوم الاثنين، وأثبتت غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفترة بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وجاء غياب نوح الموسى ليضع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش في ورطة قبل مباراة الهلال المقبلة، حيث يُعاني النادي الأهلي من غيابات عديدة، وكان آخرها البرازيلي جوزيف دي سوزا الذي خضع لعملية جراحية مؤخرًا.

وأجرى جوزيف دي سوزا عملية الزائد قبل عدة أيام، ليتأكد غيابه عن النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، لحاجته إلى راحة وبرنامج تأهيلي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الهلال، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 43 نقطة.





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