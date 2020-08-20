الأهلي يُعطل قطار الهلال السريع بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أنهى الأهلي مباراته ضد الهلال بالفوز بنتيجة 2-1 وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

السومة يُباغت الهلال بالهدف الأول لـ الأهلي

وتمكن النجم السوري عمر السومة من افتتاح التسجيل للراقي بالدقيقة الخامسة من الشوط الأول بعد خطأ من الحارس عبدالله المعيوف.

وحافظ الأهلي على تقدمه، حتى أنهى الشوط الأول متفوقًا بهدف دون رد.

ونجح الهلال في الشوط الثاني في إحراز هدف التعادل عبر المدافع علي البليهي بالدقيقة الثالثة والستين، بعد عرضية من اللاعب محمد البريك.

عسيري يُعيد الراقي للتقدم من جديد

وواصل الأهلي ضغطه حتى نجح عبدالفتاح عسيري في إضافة الهدف الثاني للراقي بالدقيقة الثالثة والسبعين.

ولم ينجح الهلال في إدراك هدف التعادل، ليفوز الأهلي ويُصبح رصيده 46 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الهلال المتصدر عند 60 نقطة.

وأُقيمت مباراة الأهلي والهلال على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.

وبعد فوز الأهلي على الهلال، نال نادي النصر هدية من الفريق الأهلاوي، حيث ظل الفارق بينه وبين الهلال ست نقاط، بعدما فاز النصر اليوم الخميس على التعاون برباعية مقابل هدف.

وأُقيمت مباراة الهلال ضد الأهلي بدون حضور جماهيري، وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد استئناف النشاط الرياضي في الـ4 من أغسطس الجاري.





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