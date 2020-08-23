الإعارة حل أزمة مروان محسن مع الأهلي المصري

المواطن - مروة نبيل

يُعاني مروان محسن من تراجع المستوى مع الأهلي المصري خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي عرضه لانتقادات جماهيرية قوية، خاصة بعد أدائه الباهت في مباراة الزمالك بالأمس.

مروان محسن:

وكان مروان محسن رفض التعامل مع تمريرة متقنة من السنغالي أليو بادجي، مبررًا ذلك بأنه كان في موقف تسلل رغم أنه لم يكن متسللًا، ليهدر على الأهلي المصري فرصة تسجيل الهدف الثاني ضد الزمالك، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وطالب نجم الأهلي المصري السابق، وليد صلاح الدين، مروان محسن بالرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، بعد تراجع مستواه؛ وافتقاده لأهم داعم له وهو الجماهير.

وقال خلال تصريحاته لقناة “أون تايم سبورتس”: “الله يكون في عون مروان حاليًّا فهو فقد أكبر داعم له وهو جمهور الأهلي، وأنصحه بترك الأهلي والذهاب إلى أي فريق أخر للمشاركة وإظهار قدراته من جديد”.

وأضاف: “الكرة التي يتحدث عنها الجميع في مباراة القمة الأخيرة بالتأكيد كانت خطأ من مروان محسن، لكن بشكل عام فهو كان مؤثر منذ دخوله لتشكيل الأهلي المصري، ولكنه سيواجه صعوبة في المشاركة خلال الفترة المقبلة، لاعتماد رينيه فايلر على بادجي وقرب عودة المغربي وليد أزارو”.

الأهلي المصري:

وعلى الرغم من تصدر الأهلي المصري لجدول ترتيب الدوري المحلي بعد مرور 21 جولة، إلا أن تراجع مستواه منذ استئناف النشاط الرياضي عقب جائحة كورونا وخسارته بثلاثية ضد الزمالك بالأمس، فجر غضب الجماهير التي طالبت بعقد صفقات قوية ورحيل البعض وعلى رأسهم مروان محسن الغائب عن التهديف.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بصدارة جدول ترتيب البطولة المحلية برصيد 56 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه نادي الزمالك، فيما يتواجد بيراميدز في المركز الثالث برصيد 39 نقطة.





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