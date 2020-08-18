الاتحاد يفقد 3 نجوم ضد الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

يفقد الاتحاد 3 نجوم من صفوفه في مباراته ضد الفيصلي المقبلة، الأمر الذي يزيد من صعوبة مهمة كتيبة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي.

الاتحاد يخسر 3 نجوم:

ويغيب المهاجم الإيفواري ويلفريد بوني عن مباراة الاتحاد ضد الفيصلي المقبلة؛ لعدم جاهزيته الفنية، بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وفضل المدرب البرازيلي فابيو كاريلي تأجيل مشاركة ويلفريد بوني صاحب الـ31 عامًا، حتى يستعد فنيًّا وبدنيًّا بشكل جيد، خاصة أن الفريق يُعاني من تراجع النتائج خلال الفترة الماضية.

كما تأكد غياب منصور الحربي عن مباراة الاتحاد ضد الفيصلي المقبلة، بسبب معاناته من الإصابة، فيما يغيب زياد المولد بسبب البطاقات المتراكمة، ويتوقع أن يُشارك حمدان الشمراني بدلًا منه.

العميد في دوري محمد بن سلمان:

ونجح العميد في استعادة نغمة الانتصارات، وتمكن من تحقيق الفوز بهدف نظيف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، الأمر الذي يمنح لاعبيه دفعة معنوية قبل مباراة الفيصلي غدًا في الجولة الـ26.

ويحتل العميد المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة، من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 5 مواجهات، فيما خسر 13 لقاءً حتى الآن.





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