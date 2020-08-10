الاتحاد .. 16 مباراة دون فوز ضد الأهلي

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن مباراة الأهلي أصبحت بمثابة العُقدة للاعبي نادي الاتحاد خلال الفترة الأخيرة، حيث خسر العميد بالأمس ليتأزم موقفه هذا الموسم.

الاتحاد ضد الأهلي

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الاثنين، إلى أن العميد لم يفز ضد الأهلي في آخر 16 مباراة جمعتهما بمنافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة، أن الاتحاد تعادل ضد الأهلي 7 مرات، وخسر في 9 مواجهات، ليُحقق أسوأ سلسلة له أمام فريق في تاريخ المسابقة المحلية، ووصفت “أوبتا” الأمر بـ”العُقدة”.

ديربي جدة

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حسم ديربي جدة ضد العميد لصالحه بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ24 “احفظ شعارك” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبعد الديربي، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 43 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد العميد عند 23 نقطة في المركز الـ13.

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