الاتحاد في نفق مظلم.. وبقاؤه وسط الكبار صعب!

المواطن - مروة نبيل

أدخلت مباراة الاتحاد ضد الأهلي، العميد في نفق مظلم، بعد خسارته بهدفين مقابل هدف، ليزداد وضعه سوء؛ ما يُصعب من مهمته في البقاء بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل.

الاتحاد يُعاني:

وأكد النقاد الرياضيون لبرنامج “الديوانية” المذاع على القناة الرياضية السعودية، أن بقاء الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في دوري الكبار الموسم المقبل أمر صعب للغاية، وشددوا على أنه يُعاني من مشاكل إدارية وفنية عديدة.

وقال عادل عصام الدين: “الأهلي يستحق الفوز.. ولا توجد أي مقارنة بين الأهلي والاتحاد.. الأهلي شخصيته وتنظيمه أفضل وعناصريًّا أفضل من العميد”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “لا يوجد دعم خارجي لنادي الاتحاد عكس الهلال والنصر والأهلي.. ونادي الاتحاد في نفق مظلم ولابد من إنقاذ النادي الآن”.

وعلق طلال آل الشيخ قائلًا: “العميد من أفضل الفرق التي استعدت للدوري.. وكل الفرق مرت بنفس ظروفه.. وضعه خطير.. والأندية التي تنافسه على البقاء تملك لاعبين أجانب أفضل منه”.

استمرار العميد وسط الكبار صعب:

وواصل آل الشيخ تصريحاته قائلًا: “بقاء العميد في الدوري صعب.. ولا يوجد شيء ينقذ النمور سوى لاعبيه.. مع دعاء “الوالدين”.. دور الإدارة مستحيل”.

وأضاف فيصل الجفن: “مشكلة العميد فكر.. والآن هناك ثلاث شكاوي على الفريق بالفيفا، وحتى يعود يحتاج إلى خمس سنوات إذا كان هناك عمل ممنهج”.

وأردف سالم الأحمدي: “اللاعب الأهلاوي يتفوق على نظيره في العميد بلا منازع.. المستوى يفرق.. العميد يحتاج لاعب ينهي المباريات.. والإدارة تُحضر لاعب عاطل بوني.. وفهد المولد باله مشغول بمشكلته المالية”.

واستكمل: “الخلل في الأهلي والعميد مختلف.. كل خلافات الاتحاد الشرفية انتهت.. ولا إعلام ولا صحافة يديرون النادي إذا وجدت الإدارة القوية المتمكنة، بعض الإعلاميين يؤثرون على إدارات الأندية.. وبعض الأندية تعرف سياستها من توجه إعلامييها”.

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