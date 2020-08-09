الاستقالات تعصف بحكومة لبنان.. وزير البيئة يقفز من السفينة

المواطن - متابعة

قدم وزير البيئة والتنمية الإدارية في لبنان دميانوس قطار استقالته رسميًا لرئيس الحكومة حسان دياب، ضمن سلسلة استقالات تقدم بها نواب ووزراء بعد حادث انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي ما تسبب في وفاة أكثر من 220 وإصابة ما يزيد على 5 آلاف فيما تجاوزت الخسائر الاقتصادية 5 مليارات دولار.

استقالة وزيرة الإعلام في لبنان

وكانت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد،قدمت استقالتها من منصبها، في وقت سابق اليوم وقالت: “أبلغت رئيس الحكومة باستقالتي قبل إعلانها”.

وقبل نحو أسبوع، ووسط تعثر حكومي بات واضحًا لا سيما على الصعيد الاقتصادي والسياسي، قدم وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي، استقالته إلى رئيس الحكومة حسان دياب.

النائب أفرام يعلق نشاطه الحزبي

من جهة أخرى أعلن النائب نعمة إفرام استقالته وتعليق نشاطه النيابي في مجلس النواب اللبناني إلى حين عقد جلسة عامة يدعو إليها رئيس المجلس ، موضوعها تقصير ولاية مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة.

استقالة كتلة الكتائب

وبالأمس أعلن نواب حزب الكتائب استقالتهم من مجلس النواب اللبناني، وذلك عقب تشييع أمين عام حزب الكتائب الذي قضى إثر انفجار المرفأ.

وتتألف كتلة الكتائب من 3 نواب هم: سامي الجميل، رئيس حزب الكتائب، نديم الجميل نجل الرئيس اللبناني الراحل بشير الجميل، وإلياس حنكش.

استقالة بولا يعقوبيان

كما أعلنت النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان استقالتها من البرلمان اللبناني احتجاجًا على انفجار مرفأ بيروت، داعية كل نواب المجلس المخلصين إلى الاستقالة والانتقال إلى صفوف المعارضة.

وقالت بولا يعقوبيان في رسالة وجهتها لزملائها في البرلمان: إلى نواب الأمة فلنترك أحزاب السلطة متمسكة بالكراسي ولنذهب معًا يوم الاثنين إلى استقالات من مجلس العجز والخذلان.

وتابعت: لم تعد المعارضة من الداخل مجدية لا تخذلوا ناخبيكم شكرًا للكتائب ومروان حمادة على القرار الجريء الذي لا عودة عنه أبدًا، في إشارة إلى استقالة كتلة نواب حزب الكتائب ونواب كتلة اللقاء الديمقراطي برئاسة تيمور جنبلاط.



