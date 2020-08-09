الانضباط تُغرم التعاون 20 ألفًا بسبب أزمة السواط

المواطن - مروة نبيل

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوباتها ضد نادي التعاون الاتحاد بسبب أزمتهما بشأن اللاعب عبدالمجيد السواط.

السواط يتسبب في تغريم التعاون

وقررت الانضباط تغريم نادي التعاون 20 ألف ريال، وذلك لنشره بيانًا الشهر الماضي يتضمن إساءة إعلامية ضد الاتحاد، ما دفع إدارة العميد لتقديم شكوى رسمية، قبل أن تصدر اللجنة قرارها اليوم.

وألزمت لجنة الانضباط، سكري القصيم بدفع مبلغ 10 آلاف ريال وهي رسوم الشكوى المقدمة من الاتحاد وإعادتها إليه، واعتبرت قرارها غير قابل للاستئناف، وذلك وفقًا للمادة 139 من اللائحة.

أزمة بين التعاون والاتحاد

وكانت إدارة نادي الاتحاد قد نجحت في حسم صفقة عبدالمجيد رسميًّا، وحصلت على توقيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 3 مواسم بداية من الموسم الرياضي الجديد.

وتواجد اللاعب مؤخرًا في معسكر الاتحاد في أبها، ما أثار حالة من الجدل خاصة أنه غاب عن تدريبات سكري القصيم، قبل أن يؤكد مسؤولي العميد أن تواجده كان بشكل ودي لزيارة زملائه فقط، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأبدت إدارة سكري القصيم استياءها الكبير بسبب ما قام به اللاعب بانضمامه إلى معسكر الاتحاد وهاجمت العميد في بيان رسمي، مؤكدة أنه يرتبط بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الرياضي المقبل 2020/ 2021.



