البرازيل تواجه كورونا بأكياس القمامة!

المواطن - متابعة

كشفت جامعة ولاية كامبيناس (Unicamp) في ولاية ساو باولو، عن قدرة كيس قمامة مصنوع في البرازيل على القضاء على فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة “جولوبو 1” البرازيلية أن الاختبارات التي أجراها معهد علم الأحياء التابع لمركز الأبحاث هذا تظهر أن هذا الكيس يقضي على 99.9% من الفيروسات ومنها كورونا.

وقالت شركة Unicamp: إن هذه التكنولوجيا غير مسبوقة والتوقعات هي توزيع كيس القمامة في السوق في الأسابيع المقبلة.

وأضافت أنه تم إجراء اختبارات على ثلاث عينات مختلفة من كيس القمامة، وتم تجربته في أوقات مختلفة، وفقًا لعالم الفيروسات والأستاذ بمعهد علم الأحياء في Unicamp، كلاريس وايس آرنز، كان الفيروس غير نشط تمامًا خلال جميع الفترات، والتي تراوحت بين ساعة وستة و24 و72 ساعة.





شارك الخبر