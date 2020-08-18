البريك جاهز لمباراة الهلال والأهلي

المواطن - مروة نبيل

أصبح نجم الزعيم، محمد البريك، جاهزًا للمشاركة في مباراة الهلال والأهلي المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها مؤخرًا.

البريك يعود:

وأشار نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن محمد البريك شارك في المناورة التي فرضها الجهاز الفني بقيادة رازفان لوشيسكو.

وعمل الجهاز الطبي في الزعيم على تجهيز اللاعب بشكل جيد خلال اليومين الماضيين، حيث تم وضع برنامج علاجي وتأهيلي له، وتم منح المدير الفني الضوء الأخضر لمشاركته في المباريات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وغاب البريك عن مباراة الهلال ضد العدالة في الجولة الماضية، والتي حسمها فريقه برباعية دون رد، بعد معاناته من إصابة في العضلة الضامة، قبل أن يعود للتدريبات اليوم، ويصبح قراره مشاركته في يد الجهاز الفني.

الهلال والأهلي:

ومن المقرر أن يلعب الهلال والأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الهلال والأهلي المقبلة، ينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 60 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في المركز الثالث برصيد 43 نقطة.





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