البكيري: أحترم بافيتيمبى جوميز لامتلاكه شجاعة الاعتذار

المواطن - مروة نبيل

أبدى الإعلامي محمد البكيري إعجابه بمهاجم نادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبى جوميز بعدما اعتذر لجماهير النادي الأهلي، بسبب الأزمة التي اندلعت قبل مباراة الفريقين بالأمس.

بافيتيمبى جوميز يعتذر

وأعاد البكيري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، نشر مقطع فيديو لاعتذار بافيتيمبى جوميز عقب مباراة الفريقين، وقال: “اعتذار لكل من أسأت له عما نشرته في الانستقرام.. آخر شخص يخطئ على أحد هو جوميز”.

وعلق البكيري قائلًا: “احترامي لمحترف الهلال الأسد بافيتيمبى جوميز ولأمثاله من المحترفين الذين يملكون شجاعة الاعتذار عن الخطأ.. بعيدًا عن لعبة تجاذبات الجمهور وتناقضات بعض النقاد في مواقف مشابهة”.

وكان جوميز قد طمأن الجماهير اليوم على حالته الصحية بعد تعرضه للإغماء خلال مباراة الأمس، والتي انتهت بهزيمة فريقه بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

غضب الجماهير الأهلاوية

ودشن الجمهور الأهلاوي عبر “تويتر” وسم “جوميز يُسيء لـ الأهلي”، بعد أن نشره صورة عبر Story حسابه في “انستقرام” لزميله البيروفي أندري كاريلو وهو يرقص وكان مكتوبًا عليها كلام مُسيء للفريق الأهلاوي.

واعتبر الجمهور الأهلاوي، نشر المهاجم الفرنسي لهذه الصورة إساءة كبيرة لفريقه قبل مباراة الأهلي والهلال في الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





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