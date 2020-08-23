التأمينات: 3 شروط رئيسية لصرف معاش التقاعد

المواطن - الرياض

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ثلاثة شروط رئيسية لصرف معاش التقاعد للمستحقين.

وأوضحت المؤسسة أن المشترك يستحق صرف معاش التقاعد عند توفر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً وتوقف عن مزاولة العمل وبلغ سن الستين أو تجاوزها.

يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حددت في وقت سابق، أفراد العائلة الذين يحق لهم صرف المعاش بعد وفاة المشترك، بشرط أن تنطبق عليهم الشروط الخاصة بأحقية الصرف.

وأوضحت المؤسسة أن هناك 8 أفراد من العائلة يستحقون صرف المعاش بعد وفاة المشترك، هم:-

– والدة ووالدة المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته، ويشترط أن يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل.

– أرملة أو أرامل المشترك المتوفى وتستفيد المطلقة طلاقًا رجعيًا متى حدثت الوفاة وهي في عدة الطلاق.

– أرمل المشتركة وهو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزًا على الكسب إلى حين زوال عجزه، ويعتبر عاجزًا حكمًا إذا تجاوز الستين من عمره وقت وفاة زوجته وأن يكون بلا عمل.

الجمع بين المعاش والراتب

– بنات المشترك المتوفى مهما كان عمرهن حتى زواجهن، أما الملتحقات بعمل منهن فيحق لهن الجمع بين الأجر والمعاش في حدود 3000 ريال.

– جد وجدة المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط استحقاق الأب والأم.

– إخوة وأخوات المشترك المتوفى الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.

أبناء وبنات ابن المشترك الذي توفي أثناء حياة المشترك وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بذات شروط الأبناء والبنات.

– أبناء المشترك المتوفى الذين تقل أعمارهم عن (21) سنة حتى إكمال هذه السن، وتمدد سن الاستحقاق إلى (26) سنة إذا كانوا يكملون دراستهم، كما أن الملتحقين بعمل يحق لهم الجمع بين الأجر والمعاش في حدود (3000) ريال، ولا يشترط أي حد لسن العاجزين منهم.





شارك الخبر