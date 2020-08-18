التأمين الصحي للموظف وأسرته يُحسن أداءه في العمل

المواطن - الرياض

أكد الضمان الصحي، أن الحرص على توفير التأمين الصحي للموظف وأفراد أسرته المشمولين بالنظام يساهم في تحسين أدائهم وشعورهم بانتمائهم للعمل.

وقال الحساب الرسمي للضمان الصحي عبر موقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء: عوائد التأمين الصحي على القطاع الخاص حيث يسهم في تنميته، ويحقق الرضا الوظيفي لدى الموظفين والعمال وتعزيز ارتباطهم بجهات عملهم، بالإضافة لاستشعارهم باهتمام جهة العمل بوضعهم الصحي.

وكان مجلس الضمان الصحي قد حصل في وقت سابق على العضوية الدائمة في منظمة المجموعة الدولية (HL7) المستوى الصحي السابع كأول منشأة على مستوى الشرق الأوسط؛ مما يسهم في تعزيز رؤية المجلس بأن يكون جهة رائدة عالميًّا في الوقاية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية لمستفيدي نظام الضمان الصحي.





شارك الخبر