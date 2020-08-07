التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ضد الريال

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة مانشستر سيتي ضد الريال ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا عقب استئنافها بعد توقفها لفترة بسبب جائحة كورونا.

مانشستر سيتي ضد الريال

ويحتضن ملعب “الاتحاد” مباراة مانشستر سيتي ضد الريال الإسباني، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت السعودية، ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2020.

وكانت مباراة مانشستر سيتي ضد الريال في دور الـ16، قد انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين مقابل هدف، ما يُسهل مهمته في مواجهة اليوم، حيث يكفيه التعادل من أجل التأهل، أو الخسارة بهدف دون رد.

ويسعى المرينغي بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لتعويض الخسارة، وتحقيق الفوز بفارق هدفين من أجل خطف بطاقة التأهل، والمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا 2020.

التشكيل المتوقع

وكشف موقع “هو سكورد” التشكيل المتوقع للفريقين في مباراة اليوم، وجاء تشكيل المرينغي كالتالي؛ تيبو كورتوا، داني كارفاخال، ميليتاو، رافاييل فاران، ميندي، كاسيميرو، فالفيردي، توني كروس، رودريجيو، كريم بنزيمة وإيدين هازارد.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل مانشستر سيتي الإنجليزي المتوقع كالتالي؛ إيدرسون، زينتشينكو، لابورت، فرناندينيو، ووكر، رودريجو، كيفين دي بروين، جوندوجان، رحيم سترلينج، جيسوس ورياض محرز.

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