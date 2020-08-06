موعد مباراة مان سيتي ضد الريال

المواطن - محمد سمعه

تنطلق مباراة مان سيتي ضد الريال غدًا الجمعة، وذلك ضمن منافسات إياب دور ثُمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020.

وستُقام مباراة مان سيتي ضد الريال في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر الإنجليزية، معقل نادي مانشستر سيتي.

وكان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، قال اليوم قبل مباراة مان سيتي ضد الريال، إنه لم يُحدد بعد مصير البلجيكي إدين هازارد حول المشاركة في المباراة.

وأكد زيدان على أن البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر ريال مدريد، سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة مان سيتي ضد الريال التي تُقام غدًا.

قرار من الحكومة البريطانية قبل مباراة مان سيتي ضد الريال

وقبل انطلاق مباراة مان سيتي ضد الريال، قررت الحكومة البريطانية منح بعثة فريق ريال مدريد عفوًا من الخضوع لفترة العزل الصحي بسبب فيروس كورونا، وذلك قبل مواجهة مانشستر سيتي.

وقالت شبكة سكاي سبورت البريطانية قبل انطلاق مباراة مان سيتي ضد الريال، إن الحكومة البريطانية قررت منح العفو لبعثة ريال مدريد بشرط التواجد في بيئة مغلقة ومناسبة وأن تكون خاضعة للرقابة.

وكان لقاء مان سيتي ضد الريال في جولة الذهاب، انتهى بفوز فريق مانشستر سيتي بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت يوم 26 فبراير الماضي، على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل فريق ريال مدريد.

وسجل البلجيكي كيفن دي بروين والبرازيلي جابرييل خيسوس لـ مان سيتي ضد الريال، بينما سجل للنادي الملكي اللاعب الإسباني إيسكو.

راموس يغيب عن مباراة مان سيتي ضد الريال

يذكر أن الإسباني سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد سيغيب عن مباراة مان سيتي ضد الريال، التي تُقام غدًا الجمعة بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مباراة الذهاب.

وسيواجه المتأهل من مباراة مان سيتي ضد الريال، المتأهل من مباراة يوفنتوس الإيطالي وليون الفرنسي في دور الثمانية خلال الفترة المقبلة.



