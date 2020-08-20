التعاون والنصر.. 19 مباراة وتفوق كبير للأصفر

المواطن - مروة نبيل

يسعى العالمي لمواصلة تفوقه خلال مباريات التعاون والنصر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم.

التعاون والنصر

ولعب التعاون والنصر 19 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة للأصفر الذي نجح في تحقيق الفوز 12 مرة.

ونجح سكري القصيم في تحقيق الفوز 3 مرات فقط، فيما خيم التعادل على نتيجة 4 مباريات بين التعاون والنصر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

مباراة اليوم

وتُقام مباراة اليوم عند الساعة 7:10 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة، ويسعى سكري القصيم لتحسين نتائجه وتحقيق الفوز، فيما يطمح العالمي لخطف الثلاث نقاط والضغط على الهلال أملًا في تعثره.

ويفقد سكري القصيم في مباراة اليوم مهاجمه المخضرم محمد السهلاوي بعدما تجددت إصابته مرة أخرى خلال تدريبات الفريق الجماعية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة اليوم، يحتل سكري القصيم المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، فيما يقع العالمي في المركز الثاني بـ51 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر.





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