التعاون يوقع مع ساني وسانتوس رسميًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي التعاون، قبل قليل، عن حصوله على توقيع السنغالي عبدالله ساني والبرازيلي إياغو سانتوس رسميًّا، لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل.

التعاون يضم ساني وسانتوس:

ونشر حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع ساني وسانتوس على عقود انضمامهما إلى صفوفه لمدة موسمين، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة محمد القاسم.

وأضاف حساب النادي الرسمي: “قدم رئيس مجلس الإدارة محمد القاسم شكره وتقديره لمجيد أبو عامر، وكيل أعمال السنغالي عبدالله ساني، على تعامله الاحترافي أثناء المفاوضات، متمنيًا اللاعب التوفيق والنجاح”.

وكان سانتوس وساني قد وصلا إلى السعودية، مساء يوم الأحد الماضي، على يخضع إياغو لفترة الحجر الصحي قبل المشاركة في التدريبات، فيما أكد النادي أن ساني سينضم إلى التمارين بعد إجراءات الكشف الطبي والتوقيع الرسمي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

دوري محمد بن سلمان:

ويستعد سكري القصيم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة من الفوز في 9 مباريات والخسارة في 11 لقاء، والتعادل في 5 مواجهات.





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