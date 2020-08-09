التعليم تنشر معايير المفاضلة للترقية لشاغلي الوظائف الإدارية

المواطن - الرياض

نشرت وزارة التعليم اليوم إنفوجرافيك يتضمن معايير المفاضلة للترقية سواء لشاغلي الوظائف الإدارية سواء من هم في المرتبة العاشرة فما دون، أو شاغلي المراتب (١١، ١٢، ١٣)؛ وفقًا للضوابط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وجاءت معايير المفاضلة للترقية كما يلي:

تحديث البيانات

وأصدر وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ تعميمًا لجميع قطاعات الوزارة والملحقيات وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات؛ لتحديث بيانات شاغلي الوظائف الإدارية من مستحقي الترقية للمرتبة الثالثة عشرة فما دون.

ويتم التحديث عبر منصة (بياناتي الوظيفية) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإضافة المؤهلات العلمية والدورات التدريبية مكتملة البيانات وتاريخ الحصول عليها في (صلاحية بياناتي) بالخدمة الذاتية لنظام فارس.

تقويم الأداء الوظيفي ونص تعميم وزير التعليم على التأكد من وجود تقويم أداء وظيفي في نظام فارس ليتمكن الموظف والموظفة من الدخول على بطاقة الترقية وإتمام عملية التقديم، حيث سيتم فتح بطاقة الترقية لمستحقيها حتى تاريخ المفاضلة الحالية في 1442/3/16 وفقًا لمعايير المفاضلة للترقية والعناصر المرجحة المعتمدة بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاطلاع على المرفقات الموضحة للمعايير والخطوات التي يجب مراعاتها وإبلاغها لمنسوبي كل إدارة. إجراء المقابلات الشخصية وتضمن تعميم الإشارة إلى أن إجراء المقابلات الشخصية (لمستحقي المراتب (11-12-13) سيكون من قبل لجنة يتم تشكيلها في الوزارة وعمل الإجراءات اللازمة لذلك، كما اشتمل على معايير المفاضلة والعناصر المرجحة للترقية للمرتبة (11-12-13)، ومعايير المفاضلة والعناصر المرجحة للترقية (للمرتبة العاشرة فما دون)، وضوابط وشروط الترقيات وفقًا للمواد الواردة باللائحة التنفيذية للموارد البشرية، والجدول الزمني لمتابعة الإجراءات.



