الجمارك توضح تفاصيل الرسوم الجمركية لعملاء المتاجر الإلكترونية

المواطن - الجوهرة سعد - الرياض

أوضحت الجمارك السعودية أن البضائع الشخصية لا تُعفى من ضريبة القيمة المضافة إلا بموجب نظام ضريبي، ويتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على كافة المبالغ المحتسبة في البيان الجمركي بما في ذلك أجور الشحن والتأمين، والرسوم الجمركية.

وتعفى البضائع الشخصية من الرسوم الجمركية عند الشراء من المتاجر الإلكترونية من الخارج في حال كان إجمالي قيمة المشتريات أقل من 1000 ريال وتشمل القيمة الإجمالية قيمة البضاعة وأجور الشحن والتأمين، مع عدم وجود متطلب إذن فسح من أي جهة أخرى، وفي حال الاستيراد عبر شركات النقل السريع، تلتزم هذه الشركات بتخليص كافة الشؤون الجمركية من خلال مخلصيها المعتمدين لدى الجمارك، أما إذا كان الاستيراد عبر البريد السعودي فينبغي على العميل زيارة جمرك البريد لإنهاء إجراءاته بنفسه، حيث لا يقدم البريد السعودي خدمة التخليص الجمركي.

وأكدت بأن جميع الرسوم الجمركية لا تطلب إلا بموجب بيان جمركي، وينبغي على شركة النقل السريع تقديم نسخة البيان للعميل، ويتضمن البيان الجمركي تفصيل لكافة الرسوم الجمركية.

كما يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة في كافة الحالات (إلا ما يستثنيه النظام) بغض النظر عن قيمة الشحنة، وتقدم شركة النقل السريع إيصالًا للعميل بضريبة القيمة المضافة.

ونوّهت الجمارك بأنها لا تطلب نسخة من بطاقة الأحوال الشخصية للعميل، وأيضًا لا يحق لشركات النقل السريع لذلك، والمتطلب الرئيسي هو معلومات المستورد فقط، اسمه الكامل ورقم الهوية المدنية دون الحاجة إلى صورة من المستندات الشخصية.



