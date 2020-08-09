المواطن - الرياض

أعلنت الجيش اللبناني وقوع 105 إصابات بين رجاله، أثناء التظاهرات الغاضبة التي خرجت في العاصمة اللبنانية أمس احتجاجًا على انفجار مرفأ بيروت من بينهم 8 ضباط.

الاعتداء على الجيش اللبناني

وقال الجيش اللبناني في بيان له إنه بتاريخ 8 / 8 /2020 وأثناء قيام وحدات من الجيش بعمليات حفظ الأمن وأثناء الاحتجاجات التي حصلت في منطقة بيروت، تعرّض العسكريون للرشق بالحجارة والمفرقعات الكبيرة والمولوتوف ما أدّى إلى وقوع 105 إصابات بينهم 8 ضباط إصابة اثنين منهم بليغة.

وأفاد الجيش أنه تمّ توقيف أربعة أشخاص ممّن كانوا يقومون بأعمال شغب وتكسير وتعدٍ على الممتلكات العامة والخاصة والدخول إلى كل من: وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة الطاقة والمياه، وزارة البيئة، مبنى جمعية المصارف، والعبث بمحتوياتها كما أضرموا النار في مبنى يقع في محيط البرلمان وفندق Le Gray، وشاحنة وآلية بوكلين وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

انفجار مرفأ بيروت وكانت بيروت شهدت أمس واليوم مظاهرات غاضبة تحت عنوان يوم الحساب احتجاجًا على تفجير مرفأ بيروت الذي راح ضحيته 154 قتيلًا وأكثر من 5 آلاف مصاب، فضلًا عن خسائر اقتصادية أولية تقدر بما يزيد على 5 مليارات دولار.



