الجيش الليبي: ميليشيات الوفاق تعيد الانتشار غرب سرت

المواطن - متابعة

قال الجيش الوطني الليبي، السبت، إن السواحل المقابلة لمدن سرت ورأس لانوف والبريقة، شهدت انتشارًا كثيفًا للدوريات البحرية.

الجيش أضاف أن رتلًا من نحو 200 عربة عسكرية تحركت شرقًا من مصراتة على ساحل البحر المتوسط باتجاه مدينة تاورغاء، وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت.

وكشفت مصادر ليبية أن الجيش رصد قيام التشكيلات التابعة لحكومة الوفاق بإعادة الانتشار في المنطقة بين الوشكة وأبو قرين غربي سرت.

وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، نفى الخميس قصف مواقع للوفاق غرب سرت، معتبرًا حديث حكومة الوفاق عن قصف الجيش لميليشياتها هدفه التغطية على تظاهرات طرابلس.

يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الوطني الليبي دعمه للمظاهرات الشعبية العفوية التي خرجت منذ الأحد الماضي في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة والنهوض بالوضع المعيشي المتردي وللتنديد بتفشي الفساد داخل حكومة الوفاق.







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