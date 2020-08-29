الحقيقة وراء اقتراب السومة من شباب أهلي دبي

المواطن - محمد سمعه

طلب النجم السوري عمر السومة، لاعب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، من إدارة النادي مؤخرًا الرحيل لفريق آخر؛ وذلك بسبب المشاكل التي يمر بها الراقي مؤخرًا.

وذكرت تقارير صحافية مؤخرًا أن ناديًا إماراتيًّا يُفكر في ضم المهاجم السوري، وذلك في حال قرر مغادرة الأهلي بصورة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، أو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت صحيفة “الخليج” الإماراتية حقيقة اهتمام شباب أهلي دبي الإماراتي بضم السومة، حيث أكدت أن النادي نفى تمامًا عبر عبدالمجيد حسين المشرف على فريق الكرة بالنادي اهتمام فريقه بضم المهاجم السوري، وذلك بعد النجاح في ضم البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال السابق.

من الصعب على السومة الانضمام لـ الهلال أو النصر:

من ناحية أخرى، سيكون من الصعب على المهاجم السوري، الانضمام إلى الهلال والنصر؛ نظرًا لاعتماد كبيري الرياض على كل من الفرنسي بافيتيمبي غوميز والمغربي عبدالرزاق حمدالله على الترتيب، كذلك يرفض لاعب الأهلي الجلوس على دكة الاحتياط.

وفي وقت سابق، أوضح طارق كيال، المشرف العام على كرة القدم بـ الأهلي، سببين وراء طلب المهاجم السوري الرحيل عن الفريق الأهلاوي بالفترة المقبلة.

سببان وراء رغبة المهاجم السوري بالرحيل:

وقال طارق كيال لـ برنامج “الدوري مع وليد” المذاع على قناة SBC قائلًا: “تواصلت مع السومة وأتحدث معه بشكل مستمر، هو يريد مغادرة الأهلي؛ لأنه يسعى للعب لنادٍ آخر من أجل تجربة احترافية جديدة، والسبب الثاني هو رغبته في الإتيان بالأموال للراقي والاستفادة منه ببيعه، قبل دخوله للفترة الحرة”.







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