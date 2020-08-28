الحلافي يتكفل بـ 20 ألف ريال لـ الزيلعي لمدة عام

المواطن - محمد سمعه

تكفّل عبدالرحمن الحلافي المشرف على الكرة بنادي النصر، براتب شهري لمدة عام قدره 20 ألف ريال، للاعب خالد الزيلعي نجم النصر السابق، وذلك بسبب إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري.

الأستاذ "عبدالرحمن الحلافي" يتكفل براتب شهري 20 ألف ريال للكابتن "خالد الزيلعي" لمدة سنة كاملة#كورة_روتانا pic.twitter.com/aMBECqRYLg — برنامج كورة (@korarotana) August 27, 2020

وأعلن الإعلامي تركي العجمة مُقدم برنامج “كورة” المذاع على قناة روتانا خليجية أن الحلافي قرر التكفل بالراتب الشهري لنجم النصر السابق، وذلك بعد أن طلب المساعدة نظرًا لعدم امتلاكه منزلًا وعدم وجود أي وظيفة تعمل فيها زوجته.

رد فعل الزيلعي بعد مبادرة الحلافي

وعبر نجم النصر السابق عن سعادته بمبادرة عبدالرحمن الحلافي قائلًا: “الوسط الرياضي ساندني بطريقة لن أنساها”.

صديق نجم النصر السابق يتحدث عن حالته

وكان بندر الشمري صديق خالد الزيلعي المُقرب، أكد لـ برنامج “صدى الملاعب” على أن نجم النصر السابق لم يتكلم عن حالته لأنه إنسان عزيز النفس، لكنه أضاف بأنه سيتحدث بدلًا من صديقه نظرًا لصعوبة حالته الصحية.

وفي وقت سابق، أعلن حساب مدينة سلطان للخدمات الإنسانية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن علاج نجم النصر السابق في المدينة بعد إصابته بمرض نادر.

وذكر حساب المدينة الرسمي: “برعاية كريمة منه، وجه الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود بعلاج الكابتن خالد الزيلعي في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية”.

وتابع حساب مدينة سلطان للخدمات الإنسانية: “شاكرين له هذه المبادرة ونسأل الله أن يمن على الكابتن بالصحة والعافية”، وأطلق هاشتاق خالد الزيلعي يحتاج وقفة لدعم نجم النصر السابق.





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