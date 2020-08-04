الدحيم: عدم التركيز سبب خسارتنا مباراة الاتحاد وأبها

المواطن - مروة نبيل

شدد نجم العميد، عمار الدحيم، على أن غياب التركيز سبب الخسارة في مباراة الاتحاد وأبها اليوم، متمنيًا التعويض خلال مباريات الفريق المقبلة.

عمار الدحيم – لاعب #الاتحاد:

لم نشعر بالتعب وسوء التركيز هو سبب الخسارة.#ابها_الاتحاد pic.twitter.com/VNdqgfOXsF — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 4, 2020

الدحيم يُعلق على مباراة الاتحاد وأبها:

وعلق الدحيم على مباراة الاتحاد وأبها قائلًا: “أبارك لفريق أبها فوزه اليوم، فرطنا في تقدمنا الشوط الأول، ودخلنا الشوط الثاني دون تركيز الأمر الذي تسبب في خسارتنا المباراة”.

وتابع: “طبقنا تعليمات المدرب بالضغط على لاعبي أبها إلى أننا لم ننجح في ذلك خلال الشوط الثاني، حيث ساهم فقدان التركيز في ارتكابنا بعض الأخطاء التي ساهمت في خسارتنا”.

وأضاف عمار الدحيم تصريحاته قائلًا: “اللياقة البدنية للفريق كانت جيدة، ولم يتأثر اللاعبون بطول فترة التوق، خاصة أن الفريق أقام معسكرًا تحضيريًّا في أبها وكان في أتم الجاهزية”.

ووعد مدافع العميد، الجماهير في ختام تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”، بتعويض خسارة مباراة الاتحاد وأبها اليوم في المواجهات القادمة.

الاتحاد وأبها:

ولعب الاتحاد وأبها اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ضمن منافسات الجولة الـ23 “عيدنا عيدين” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخسر العميد بهدفين مقابل هدف.

ونجح العميد في التقدم أولًا عن طريق البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 20، قبل أن يُسجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ثنائية في الشوط الثاني عن طريق مهدي تاهرات وعمار النجار في الدقيقتين 49 و85، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).



